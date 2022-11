Oriana Marzoli in perizoma al GF Vip fa irritare Antonella e Giaele – Video

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 4 novembre 2022)- US Endemol Shine Con l’ingresso di, il Grande Fratello Vip ha finalmente trovato la “scheggia impazzita” in grado di creare più di un fastidio agli altri concorrenti. A meno di dodici ore dal suo ingresso in casa, la venezuelana si è infatti già resa protagonista di uno scontro avvelenato conFiordelisi, che fin da subito non ha provato simpatia per lei. L’incomprensione è avvenuta poco prima di pranzo, nel momento in cuiha scelto di allenarsi ine reggiseno. La Fiordelisi ha così commentato inviperita: “Ma per forza qua si devono allenare? (…) Col pantaloncino magari… Siamo in tanti…“. Lanon si è fatta cogliere impreparata e ha reagito: “Perché? Scusa, ma io mi alleno come ...