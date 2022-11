Oggi è la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Leggi su zon

(Di venerdì 4 novembre 2022) Laè unacelebrativaitaliana istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale, evento bellico considerato completamento del processo di unificazione risorgimentale, visto che permise all’Italia l’annessione di Trento e Trieste. Per tale motivo, l’intervento italiano nella prima guerra mondiale è considerato la quarta guerra d’indipendenza italiana. La festa è il 4 novembre, data dell’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti, che sancì la resa dell’Impero austro-ungarico all’Italia. Tuttavia il vero accordo fu firmato il giorno prima a Padova, ovvero il 3 novembre, ma entrò in vigore quello successivo. La firma per la pace arrivò dopo ...