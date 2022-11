Agenzia ANSA

per il prezzo del gas ad Amsterdam: i future Ttf con scadenza a dicembre hanno chiuso la seduta in ribasso dell'8,5% a 114,79 euro al megawattora, ritoccando i minimi da metà giugno. Alla ......momento lo scenario più probabile secondo i mercati è quello di un aumento di 50 punti base (... Il Monte dei Paschi di Siena ha registrato undel 12% a 1,62 euro . L'istituto senese ha ... Nuovo tonfo del gas ad Amsterdam, nuovi minimi da metà giugno Nuovo tonfo per il prezzo del gas ad Amsterdam: i future Ttf con scadenza a dicembre hanno chiuso la seduta in ribasso dell'8,5% a 114,79 euro al megawattora, ritoccando i minimi da metà giugno. (ANSA ...A Milano giù Leonardo. Euro sotto la parità con il dollaro, prezzi del petrolio e del gas in rialzo. Spread in discesa ...