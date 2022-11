Money.it

Saipem raggiunge untraguardo in vista dello sviluppo del parco eolico offshore di Fécamp, in Francia che sarà ...la stabilità delle turbine eolitiche da 7 mw che saranno installate suldel ...leggi anche Nuovi contributi aperduto in arrivo: ecco per chi e come fare domanda Contributi aperduto per le pmi, come fare domanda dal 10 novembre La domanda per il contributo a... Nuovo fondo perduto fino a 400mila euro: chi può fare domanda dal 10 novembre A tale proposito Leonardo Ferragamo ha tenuto a precisare che la famiglia è impegnata a rafforzare il brand nel mondo, sotto la guida del nuovo amministratore delegato ... da Prada a Moncler: 6 big ...Si chiama S-Wave ed è il nuovo brand di lusso consapevole lanciato da Stella McCartney. Il logo è ispirato alle forme del Dna, e il brand debutta come monogram all over sulle nuove collezioni. Stella ...