Nubifragi | forti nevicate in montagna | allagamenti e frane Ad Avellino strade come fiumi | il maltempo mette in ginocchio mezza Italia

(Di venerdì 4 novembre 2022) Bloccata la Salerno-, a Livorno un uomo scivola in mare. Allerta gialla in Campania, fino a 180 millimetri di pioggia sulle Alpi. Allarme di Coldiretti: «Ambiente in tilt, raccolti a rischio»

Scatta una nuova allerta meteo da parte della Protezione civile regionale, che prevedepiogge in tutta la Sicilia soprattutto in quella occidentale e centro occidentale dove l'allerta è arancione. In particolare il bollettino appena emesso dal dipartimento regionale prevede piogge ...Una serie di piogge intense stanno colpendo l'Italia dal Friuli Venezia Giulia alla Campania, dove sarà in vigore un'allerta gialla fino alle 8 di domani mattina. e fino alle 23.59 in alcune aree più ...La giornata odierna (transitoria) ha visto finora il forte vento meridionale come protagonista, specie nelle zone tirreniche settentrionali e quelle ioniche di catanese e siracusano. Localmente in que ...Il maltempo ha colpito il comune di Montella (Avellino): un fiume di fango e detriti ha invaso il centro del paese. Dopo ore di blocco, in seguito a una fortissima pioggia che si è abbattuta sul terri ...