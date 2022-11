Normale | il nuovo singolo di Giorgia | testo e significato

(Di venerdì 4 novembre 2022) A sei anni dall’uscita del suo ultimo album di inediti, “Oro Nero” (certificato Doppio Platino), da oggi, venerdì 4 novembre, è in rotazione radiofonica e disponibile in digitale “” (Microphonica / Columbia Records / Sony Music), ildi, prodotto da BigFish, che anticipa ilalbum di inediti di prossima uscita! Da oggi alle ore 14.00, sul canale YouTube ufficiale dell’artista, sarà online il cortometraggio diretto da Rocco Papaleo, in cui, camminando per le strade di Roma, chiede alla gente comune “Cosa vuol dire essere?”. Le personali definizioni che emergono da questa domanda diventano un ritratto vivo e sincero delle diversità e delle somiglianze che caratterizzano ogni individuo. Con una delle voci più ...

