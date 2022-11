Norma rave | Meloni | disponibili a migliorare ma non cambi ratio

(Di venerdì 4 novembre 2022) "Sono d'accordo con quel che ha detto Piantedosi: se qualcuno ha idee perlail Parlamento esiste per questo, noi siamoad ascoltare purchè le critiche non siano ...

I 6 anni di carcere previsti dallaitaliana sono più gravi ancora. Il decreto legge del governo Meloni contro iè ricalcato su un preoccupante precedente legale: la legislazione sul ...Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri riferendosi alla."Ho sentito dire - ha aggiunto - che vogliamo vietare le ...Roma, 4 nov. (askanews) - 'Sono d'accordo con quel che ha detto Piantedosi: se qualcuno ha idee per migliorare la norma il Parlamento esiste ...Il Consiglio dei ministri del Governo Meloni è convocato oggi alle ore 18.00, a Palazzo Chigi, per l'esame del seguente ordine del giorno: - Decreto-legge: Disposizioni urgenti ...