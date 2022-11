Non solo sci La campionessa è una grande divoratrice di libri Indovinate cosa legge

(Di venerdì 4 novembre 2022) «L’ultimo libro letto? È stato quello su Bella Greene scritto da Alexandra LaPierre (E/O), la bibliotecaria afroamericana braccio destro di JP Morgan». La sciatrice Sofia Goggia, 29 anni,olimpica nella discesa libera a Pyeongchang 2018, vincitrice di tre Coppe del Mondo di discesa libera e di due medaglie mondiali, è l’ambassador 2022 di #ioleggoperché. Un’iniziativa dell’Associazione Italiana Editori per la creazione delle biblioteche scolastiche che riguarderà 23.240 scuole, 250 nidi e 3.275 librerie, e che avrà il suo culmine dal 5 al 13 novembre: nei nove giorni tutti potranno andare nelle librerie aderenti e donare un libro per le biblioteche scolastiche. Leggi anche › Sofia Goggia portabandiera alle Olimpiadi di Pechino 2022. E Michela Moioli per la chiusura ...

