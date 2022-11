"Non c'è onore più grande di servire il Paese". L'Italia celebra il 4 Novembre

Avvenire

Carlotta Rossignoli è diventata davvero famosa nell'arco di una giornata. Eperché si è laureata in Medicina con un anno di anticipo, neanche perché è stata premiata dal ...con menzione d'in ...In quanto italo - svizzero, rappresentare il Brand Maserati nel suo ritorno al motorsport a livello internazionale sarà per me un grandevedo l'ora di lavorare con Max, che ha già ... Il femminicidio «per onore» Retaggio che ancora non passa In questa edizione: Mattarella: Rendiamo onore alle forze armate, Ucraina, Kiev: senza luce 450mila case, Meloni in Ue: Priorità difesa dei confini, I ...Da Redipuglia a Roma fino a Bari, l'Italia si unisce nel ricordo dei caduti della Grande Guerra e nella celebrazione delle Forze Armate. Un giorno il cui risultato più grande è quello di unire davvero ...