Non c’è ancora abbastanza sensibilità attorno al tema della mobilità sostenibile

(Di venerdì 4 novembre 2022) «La lotta ai cambiamenti climatici fa passi avanti, ma non». Ad evidenziarlo ulteriormente è stato anche il report State of climate action 2022, che ha analizzato i progressi compiuti nella lotta alla crisi climatica nei settori che insieme rappresentano circa l’85 per cento delle emissioni globali di gas serra. Sono quelli dell’energia, degli edifici, dell’industria, dei trasporti, delle foreste e del territorio, del cibo e dell’agricoltura. Secondo il report, confrontando gli sforzi attuali con quelli richiesti per raggiungere i traguardi climatici che ci siamo posti, emerge uno scenario ben poco rassicurante: tra i quaranta indicatori analizzati dagli esperti, neanche uno è sulla buona strada per centrare gli obiettivi al 2030. Siamo fuori strada: sei indicatori si muovono nella direzione giusta e a una velocità promettente ma non sufficiente, ventuno ...