(Di venerdì 4 novembre 2022) Il 24 ottobre 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge di un uomo di nome «» che avrebbe affermato: «Chi crede che i vaccini uccidano, mi può usare come test. Se muoio, avevate ragione, altrimenti dovrete ammettere di esservi sbagliati e di essere stati fuorviati». Il testo proseguendo affermando che «improvvisamente giovedì scorso». Si tratta di un contenuto presentato senza il contesto necessario alla sua comprensione e che per questo veicola una notizia falsa.ed esperto di fitness statunitense, è deceduto il 13 ottobre 2022 all’età di 62 anni. Diciotto mesi prima di morire, il 6 aprile 2021,aveva scritto il messaggio citato nel post ...

Facta

Fuori Contesto - No, il bodybuilder Doug Brignole non è morto per il vaccino anti-Covid