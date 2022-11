Nicola nasconde le carte | “Rotazioni inevitabili | voglio l’atteggiamento dell’Olimpico”

(Di venerdì 4 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiDopo la splendida vittoria in casa della Lazio la Salernitana di Davideandrà alla ricerca del bis all’Arechi. I granata domani pomeriggio scenderanno in campo contro la Cremonese, appuntamento che l’allenatore ha presentato nella consueta conferenza stampa della vigilia. Le sue dichiarazioni: Olimpico – “Siamo felici per quella bellissima vittoria, ma sono solo tre punti e da domani si guarderà avanti. Ci saranno tre gare ravvicinate e toccherà a tutti, servirà l’apporto di ogni elemento. Ci sarà chi subentra, chi sarà titolare mercoledì prossimo e chi lo sarà domani. Ho anche alcune valutazioni da fare con lo staff medico su determinate situazioni”. Esame – “Nel calcio esistono tanti luoghi comuni, soprattutto quando vinci giocando bene contro una grande squadra come la Lazio. La continuità nelle prestazioni e ...

Il tempo stringe, la campagna elettorale è alle porte e anche seZingaretti ancora non si è dimesso, la necessità nel centrosinistra è quella di chiudere la ...che fa pressione e non si...... noto in città come largo San. Sembrerebbe, dalle prime ricostruzioni delle Forze dell'... Barbara Neglia, Segretaria di Filcams Cgil Puglia, nonla forte preoccupazione per la ..."Siamo riusciti a fare tre gol alla Lazio, squadra che ha preso pochissimi gol, e in questo momento è qualcosa di straordinario". (ANSA) ...Proprio qualche giorno fa, un gruppo di archeologi ha scoperto il luogo in cui potrebbe riposare San Nicola, noto come Babbo Natale.