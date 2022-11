Netflix diventa un pronto soccorso per le serie TV dei rivali

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 4 novembre 2022) Come Girls5eva si e? riunito di nuovo aVariety, pag. 12, di Michael Schneider È ormai di rigore quando uno show viene cancellato: I dirigenti degli studios e i produttori, delusi, promettono ai fan di vendere le loroorfane ad altri canali. La maggior parte delle volte non succede nulla: dopo tutto, chi vorrebbe riprendere unache nessuno guardava? A volte, però, le stelle si allineano:è riuscita ad accaparrarsi “Cobra Kai” quando YouTube ha abbandonato il business degli originali sceneggiati e a trasformarlo in un successo clamoroso. Ma il caso di “Girls5eva” è un po’ particolare: la commedia della Universal TV è andata in onda per due stagioni sulla consociata Peacock con il plauso dei critici televisivi, ma con il fiato sospeso della popolazione. Il nascente servizio di streaming ...