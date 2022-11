(Di venerdì 4 novembre 2022) AGI - Un ciclone attraversa l'Italia dalla Liguria alla Calabria: il minimo di bassa pressione attualmente posizionato davanti a Genova, e definito in gergo meteorologico 'Genoa Low', si sposterà  in 48 ore verso le regioni ioniche; domenica si approfondirà e diventerà un'importante 'Ionio Low'. Tutte queste 'Lows', in altre parole cicloni anche profondi, porteranno un sensibile rinforzo del vento. Sono atteseforti dalla Liguria alla Sardegna, poi verso il meridione. Il vento sarà associato ad un brusco calo delle temperature. A questa lista di ingredienti meteo si aggiungeranno, acqua alta a Venezia e piogge intense. Se consideriamo anche la possibilità di qualche mareggiata avremo uncaratterizzato dal maltempo. IlMeteo.it indica nelle regioni settentrionali ilbersaglio della Genoa ...

AGI - Agenzia Italia

La squadra di Ettore Messina ha subito un crollo improvviso, che dopo aver chiuso ilquarto ... Prossima fatica in Eurolega mercoledì 9 novembrederby italiano contro la Virtus Bologna, in ...Commenta perA volte succede che la palla picchi sul palo ed entri, esattamente quello che è capitato allo splendido tiro a giro di Fagioli, gol vincente per la Juve al Via del Mare di Lecce . A volte ... Nel primo weekend di novembre arrivano burrasche e neve Nonostante il progressivo miglioramento della gestione del Covid-19 da parte del Servizio sanitario nazionale e lo stazionamento dal 2020 ad oggi di circa 1 miliardo di euro per il recupero delle ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...