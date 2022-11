NBA | risultati della notte 4 novembre | Banchero guida Orlando alla vittoria su Golden State Jokic nella storia

(Di venerdì 4 novembre 2022) Solo due partiteNBA, ma non sono mancate le sorprese e anche i record storici. Paolosegna 22 punti ed è uno dei grandi protagonistidei suoiMagic suiWarriors. Finisce 130-129 in un finale concitato e chefine premia, al secondo successo stagionale. Per i campioni in carica, invece, è crisi apertissima, visto che si trattaquarta sconfitta consecutiva, tre delle quali con squadre non di prima fascia (Charlotte, Detroit e appunto).è stata avanti anche di sedici punti, ma ha subito la rimonta da parte dei Magic, capaci di segnare 43 punti nel solo terzo ...

... striscia da record che non si vedeva da 60 anni in. Milwaukee resta imbattuta (7 - 0), Cleveland batte Boston e resta 2forza a Est, Memphis beffa Portland in volata: di seguitoe ...... striscia da record che non si vedeva da 60 anni in. Milwaukee resta imbattuta (7 - 0), Cleveland batte Boston e resta 2forza a Est, Memphis beffa Portland in volata: di seguitoe ...Grande successo di Orlando che, tra le mura amiche, riesce ad imporsi su Golden State (1301-29). Per i Magic si tratta della seconda vittoria stagionale (2-7). Masticano amaro i Warriors che continuan ...Ecco tutti i risultati della notte del 2 novembre di regular season NBA 2022/23. Vittorie per Bucks, Bulls, Cavs, Clippers, Grizzlies, Heat e Mavs.