Nba | Kyrie Irving sospeso dai Brooklyn Nets | “Non ha smentito il suo messaggio antisemita”

(Di venerdì 4 novembre 2022) Ihanno comunicato la decisione di sospendereper un minimo di cinque partite. Il comunicato del team è arrivato nella serata newyorchese e spiega che il provvedimento è la conseguenza dell’ultima conferenza stampa del giocatore, durante la quale “ha avuto l’occasione di smentire le sue vedute antisemite“, ma “ha rifiutato sistematicamente di farlo”. Per questo, spiega la franchigia, ” abbiamo deciso di sospenderesenza paga sino a quando non completerà una serie di passi per rimediare al male fatto. Lo stop non sarà inferiore a 5 partite“. La bufera si era scatenata nei giorni scorsi, quando la star Nba aveva promosso sui social network un docufilm dai contenuti antisemiti intitolato “Ebrei e neri: svegliati Black America”. Un film uscito nel 2018 e che trae spunto da ...

