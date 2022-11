Nazionale femminile | di nuovo in campo l’11 novembre contro l’Austria

(Di venerdì 4 novembre 2022) L’Italia di calcioprosegue il cammino verso la Coppa del Mondo 2023. Le Azzurre torneranno invenerdì 11alle 17:30 per sfidare in amichevoleallo stadio ‘Guido Teghil’ di Lignano Sabbiadoro. I biglietti sono già in vendita presso le agenzie Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. Il giorno della gara sarà possibile acquistare i biglietti anche presso il botteghino, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 fino al termine del primo tempo. SportFace.

Latornerà in vasca sabato 5 novembre, alle 9.40 italiane, contro la Nuova Zelanda nella semifinale per il quinto posto.In Aggiornamento: Giornata di vigilia per ladi sitting volley che domani alle ore 11.45 debutterà contro la Finlandia nei Campionati del Mondo in programma a Sarajevo (Bosnia ed Erzegovina). Le vice campionesse d'Europa ...Ancora alla ricerca della prima vittoria, il Club Italia ospita domani al Centro Pavesi Fipav la neopromossa OroCash Picco Lecco. Inizio di stagione difficile per le giovani di Marco Mencarelli come r ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...