Napoli | su Kvaratskhelia gli occhi della Premier | Chelsea e Liverpool pronte all’assalto

(Di venerdì 4 novembre 2022) LaLeague ha messo gliaddosso a Khvicha. Il talento delha incantato e stupito tutti in questi primi mesi di Serie A e Champions League, deliziando con giocate, gol e assist. Il georgiano ha cominciato ad attirare le attenzioni anche dei grandi club. In particolare, secondo il “Daily Star”,avrebbero messo glisul 21enne gioiello georgiano al punto che potrebbero farsi avanti nei prossimi mesi. Ma non sarà facile strapparlo ai partenopei: la quotazione diavrebbe già raggiunto gli oltre 100 milioni di euro. SportFace.

E' durata meno di 24 ore la disavventura vissuta da Khvicha. L'attaccante georgiano del Calcioera stato, infatti, la notte tra mercoledì e giovedì, vittima del furto della sua auto , che, però, è stata ritrovata ritrovata nel tardo ...È stata ritrovata ieri, nella tarda serata, l'auto rubata a Khvicha, la nuova stella del. L'auto, rubata nell'area flegrea dove abita il georgiano, come riferiscono organi di stampa, è stata ritrovata dalla polizia a Trentola Ducenta, in provincia ...Khvicha Kvaratskhelia nel mirino di Carlo Ancelotti. L'allenatore del Real Madrid e il club merengue hanno scritto in cima alla lista del mercato 2023 il nome del calciatore georgiano, ...L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si interroga su come fermare questo Napoli di Spalletti. A riuscirci, oltre a Klopp e Baroni, è stato il tecnico viola ...