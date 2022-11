Napoli | Spalletti | ' Lo stop per i Mondiali non avrà conseguenze'

(Di venerdì 4 novembre 2022) "Non vedo dalla sosta per iin Qatar vantaggi o svantaggi per noi. Tutti i club devono affrontnare questa sosta, qualcuno ha qualche calciatore in più ai, ma poi la valutazione è ...

Come ad Anfield, anzi meglio. Così Lucianovuole il suodomani a Bergamo, così lo immagina dinanzi a microfoni e taccuini in conferenza stampa. Del resto, una squadra capolista e appena qualificata agli ottavi di Champions - ...Lo ha detto il tecnico del, Luciano, alla viglia del match contro l'Atalanta, rispondendo sulle conseguenze dello stop per i Mondiali per ilcapolista. "Dal punto di vista ...VERSO ATALANTA-NAPOLI Il tecnico alla vigilia della trasferta di Bergamo che può mandare gli azzurri in fuga: "Un test che somiglia molto a quello con il Liverpool"… Leggi ...Roma, 04 nov. - (Adnkronos) - Napoli domani impegnato al Gewiss Stadium contro l'Atalanta, gara valida per la 13esima giornata di Serie A ...