Napoli | Spalletti in conferenza stampa | “A Bergamo sarà come ad Anfield!”

(Di venerdì 4 novembre 2022) L’allenatore delLucianoha svelato le sue sensazioni alla vigilia del big match di domani sera contro l’Atalanta al Gewiss Stadium. Tra i tanti spunti affrontati in, anche la sconfitta di Anfield, gli imminenti sorteggi di Champions e la pausa per i Mondiali. Di seguito l’analisi della partita di: “I rischi della partita di domani si chiamano Atalanta. Significa che hanno buoni calciatori che possono sempre metterti in difficoltà. C’è bisogno di essere una squadra forte, anche se da Anfield noi usciamo con la certezza di essere qualcosa. Serviranno qualità e forza fisica perché loro sono creati in maniera corretta e poi c’è Gasp che è un veterano di quelli terribili” Uscire indenni dasarebbe un segnale? “Domani ...

non sceglie l'avversario di Champions ., perla sosta mondiale non sarà un handicap .trova tre vice - Lobotka .non sceglie l'...Luciano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Atalanta di domani Luciano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista ...NAPOLI - Il Napoli vuole continuare a volare e sabato alle ... in Champions League ma vogliono subito tornare a correre. La squadra di Spalletti dopo 12 giornate è ancora imbattuta e guida la ...Ecco le parole del tecnico degli azzurri nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Dea di Gasperini al Gewiss Stadium valida per la 13ª giornata del campionato di Serie A ...