Napoli | Kvara k o | cambiano i piani di Spalletti | panico tra i tifosi

(Di venerdì 4 novembre 2022) "Basta che non vedo Elmas a sinistra, cheabbia pietà della mia salute mentale", scrive Franc e Lorenzo adotta lo stesso tono: "Se leggo Elmas titolare esterno alto non accendo neanche ...

...prima della sosta per il Mondiale (- Udinese sabato 12 novembre). Non è un momento felice per l'esterno georgiano al quale giovedì avevano rubato l'auto nel parco dove abita a Pozzuoli....Per sostituire Kvaratskhelia ilha varie opzioni, quella naturale sarebbe l'utilizzo di Elmas come esterno d'attacco, posizione già occupata dal macedone negli scorsi anni, quando era ...Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, Khvicha Kvaratskhelia starebbe valutando di cambiare casa, dopo il furto avvenuto nella sua ...Tra le notizie di giornate in vista della prossima giornata è quella relativa ad uno dei nuovi arrivi più sorprendenti di questa prima parte di stagione, l'attaccante del Napoli Kvaratskhelia.