Napoli | Giuntoli non si ferma mai | in arrivo un’altra firma

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il, dopo la fase a gironi di Champions conclusa nel migliore dei modi, si prepara ad affrontare l’Atalanta: novità in vista anche sul mercato. Ilnon intende rallentare la propria corsa. Dopo aver ottenuto la qualificazione agli ottavi di Champions League, tra le altre cose come testa di serie, adesso il club punta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Siete pronti a dimostrare di essere più bravi di Marotta e più lungimiranti diPensate ... Unpraticamente perfetto che viaggia ad una media goal pazzesca, ed una Juve davvero troppo .... Un verosimile viaggio in Germania, un abbordabile trasferta belga, un pericolosissimo ...Olmo dai numeri importantissimi e il trequartista ungherese Szoboszlai che piaceva proprio a, ...In vista della prossima sessione di mercato, le squadre iniziano a programmare i prossimi colpi da mettere a segno. E' il caso anche del Napoli per cui il ...Khvicha Kvaratskhelia, attaccante esterno in forza al Napoli di Luciano Spalletti, ha subito il furto dell'auto. Bel gesto dei compagni di squadra.