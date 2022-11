Nanni Moretti boccia il cinema italiano | “È in crisi perché i film sono brutti | storie e cast tutti uguali”

imusicfun.it

Dal 'Corriere della Sera'foto di bacco (1) 'È il clima intorno al cinema e in particolare intorno al cinema in sala che non c'è. Tutti sono abbacchiati, lo spazio per le recensioni sempre più piccolo fino a ...Intervenuto al festival della Cineteca di Bologna - Visioni italiane , èa dare la sua spiegazione. L'attore, regista e produttore prova a dare il suo punto di vista e imputa la crisi a ... Nanni Moretti parla della crisi del cinema e attacca stampa e Sanremo L'attrice lombarda, protagonista insieme a Pietro Micci della pièce in scena al Teatro Franco Parenti di Milano fino all'11 dicembre ...i Tre Piani di Nanni Moretti ha raggiunto i 300 mila spettatori. Film di qualità, di autore, non facili, che sono andati e stanno andando, come nel caso de Il Colibrì, e de La Stranezza molto molto ...