Nadef | via libera dal Cdm Meloni “Subito 9 | 5 mld per il caro energia”

(Di venerdì 4 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, riunito a Palazzo Chigi, ha approvato la. “Individuiamo risorse per oltre 30 miliardi fino alla fine del 2023 per affrontare la questione energetica”, ha detto il premier Giorgia, nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm. “Di fronte alla situazione nella quale ci troviamo è evidente che non si possa fare diversamente e questo documento è propedeutico alle scelte che poi faremo la prossima settimana, sempre se il Parlamento approverà come speriamo il documento nei prossimigiorni”, ha aggiunto.“Per il 2022 riusciamo are con questacirca 9,5 miliardi che la prossima settimana, fermo restando che facciamo un appello al Parlamento che lo approvi nel più breve tempo possibile, vorremo utilizzare per il...

...5% che poi va a calare fino al 3% nel 2025, e questo ci consente di liberare 22 - 23 miliardi che ugualmente intendiamo usare inesclusiva per il caro energia . In totale, con la...libera dal Consiglio dei Ministri al, la nota di aggiornamento al Def. Sul tavolo del Cdm le risorse da mettere nel prossimo decreto per fronteggiare l'aumento delle bollette e il caro vita. ...ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, riunito a Palazzo Chigi, ha approvato la Nadef. “Individuiamo risorse per oltre 30 miliardi fino alla fine del 2023 per affrontare la questione energetica ...Il governo Meloni ha dato il via libera alla Nadef e al nuovo decreto che modifica i nomi dei ministeri, come annunciati già dalla presidente del ...