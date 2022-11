(Di venerdì 4 novembre 2022) Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "La gratuità dei musei deve valere per i cittadinidove i musei sono situati. I musei devono essere per i cittadini come le biblioteche, dove uno entra, prende un libro, ma non è che paga. Su questo, esorto il ministroa rivedere la sua posizione perché credo che il ministro non possa non convenire con me che l'accesso, avendo noi il problema di rieducare gli italiani, non debba essere un fatto costoso ma un fatto democratico". L'appello al ministroCultura Gennaroarriva dal sottosegretario Vittorioche, tramite l'Adnkronos, si rivolge all'ex direttore del Tg2, frescosua prima carica istituzionale, dopo le 'scintille' tra i due sul temagratuità dei musei. La ...

... sulla gratuità dei. Sangiuliano è per contenerla ai casi già previsti,è per estenderla. "Ci sono già le domeniche gratis che non intendo toccare - dice il ministro a Repubblica - e ... **Musei: Sgarbi, 'Sangiuliano riveda le sue posizioni, gratuiti per abitanti della città'** Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "La gratuità dei musei deve valere per i cittadini della città dove i musei sono situati. I musei devono essere per i cittadini come le biblioteche, dove uno ...Tra i due si inserisce Salvini che replica alle critiche del critico d'arte sull'inutilità del Ponte sullo Stretto: "Mi dica se adesso ..."