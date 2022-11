Muriel salta il Napoli | infortunio muscolare all’adduttore

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 4 novembre 2022) Domani l’Atalanta sfiderà ilin campionato. Una partita importante, tra la prima e la seconda in classifica in Serie A. Ma Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di Luis, fermo ai box per un. La notizia era nell’aria, anticipata un paio di giorni fa da Sky. Ora è ufficiale.si è fermato in allenamento, mercoledì. Ieri è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione parziale dell’intersezione prossimale del tendine comune degli adduttori, a destra. Il club bergamasco lo ha annunciato con un comunicato ufficiale in cui non chiarisce i tempi di recupero del giocatore. Probabilmentetornerà in campo a gennaio, dopo la pausa per il Mondiale in Qatar. Di seguito la nota dell’Atalanta: “Gli esami strumentali a cui è stato ...