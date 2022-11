(Di venerdì 4 novembre 2022) La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport scrivono che probabilmentetornerà a disposizione di Gasperini nel 2023.aveva in precedenzato la gara contro il Monza, a ...

IlNapolista

Probabilmentetornerà in campo a gennaio, dopo la pausa per il Mondiale in Qatar. Di seguito la nota dell'Atalanta: 'Gli esami strumentali a cui è stato sottopostohanno evidenziato una ...Napoli Con uno stop di almeno due settimane, Luisha chiuso il suo 2022 e dovrà pensare già alla seconda parte di stagione: la lesione parziale dell'inserzione prossimale del ... Muriel salta il Napoli: infortunio muscolare all'adduttore