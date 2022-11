MotoGP Valencia | storia e curiosità della season finale

- La Ducati si è presentata in terra spagnola con un chiaro obiettivo: vincere il Mondialecon Francesco Bagnaia. Il piemontese vanta un margine di ben 23 punti nei confronti di Fabio ...Come nel 2006, 2015, 2017 e 2020, la gara diè decisiva per l'assegnazione del titolo. Quest'anno a contenderselo sono un binomio italiano (Bagnaia - Ducati) contro un binomio franco -...VALENCIA - Ancora un giorno e poi parlerà la pista. In attesa di scendere domani sul circuito Ricardo Tormo di Cheste, in provincia di Valencia, spazio alle parole dei protagonisti. Poco fa ...Marc Marquez ha avuto un venerdì movimentato a Valencia, con due cadute nelle libere della MotoGp, ma è più motivato che mai in vista della gara, tanto da sbilanciarsi più del solito: "Voglio ...