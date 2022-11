MotoGP | parlano la fidanzata e la mamma di Pecco Bagnaia | “Per adesso è calmo E il conforto lo chiede a…”

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 novembre 2022) Tutti insieme, appassionatamente. Siamo nell’atto conclusivo del Mondiale 2022 di, a Valencia tutto si deciderà e Francescodeve compiere il passo decisivo. Il piemontese giunge all’appuntamento con 23 punti di margine sul francese Fabio Quartararo. Perun weekend particolare perché sarà possibile per lui gestire la situazione con tranquillità, ma neanche vivere il fine-settimana con eccessiva rilassatezza che potrebbe essere pericoloso. Numeri alla mano, Quartararo sarà costretto a vincere, sperando che il centauro italiano concluda 15° o si ritiri per vincere nuovamente il titolo iridato. La partecipazione emotiva sarà tra gli aspetti da considerare e in casala presenza delle persone care è fondamentale. E’ il caso della, Domizia Castagnini, e di ...