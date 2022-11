MotoGP | Marini | Martin e Miller | quanti alleati per Bagnaia a Valencia E Marc Marquez

(Di venerdì 4 novembre 2022) Francescochiude un venerdì del Gran Premio della Comunitatna, ventesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di2022, più complicato di quello che ci si sarebbe potuti aspettare. “Pecco”, infatti, sin dall’avvio del turno mattutino ha fatto fatica a estrarre il massimo dalla sua GP22, e anche la prima parte della FP2 stava dando qualche grattacapo di troppo al leader della classifica generale. Nelle battute conclusive della seconda sessione di prove libere, invece, il portacolori del team Ducati Factory è stato in grado di raddrizzare la sua giornata. Dopo aver montato la gomma hard all’anteriore al posto della media,ha limato diversi decimi al proprio tempo, issandosi abbastanza comodamente nella top10 anche al termine del time attack conclusivo, a pochissimi millesimi di distanza dal ...

GPOne.com

VALENCIA - Lucaè il più veloce nella seconda sessione di prove libere al , diciannovesimo e ultimo appuntamento stagionale della Formula 1 . Il pilota del team VR46, sul circuito Ricardo Tormo, firma il crono ..., Libere a Valencia: le difficoltà di Bagnaia. Bagnaia in grande difficoltà nelle libere di ... Sorride la Ducati : miglior tempo perdavanti a Martin e Miller. I risultati delle Libere 2. ... MotoGP, Marini: “Bautista sbaglia quando parla del limite peso più pilota” Quarto Marquez (che è caduto 2 volte). I due rivali per il titolo divisi da pochi millesimi Una sessione movimentata quella delle libere 2 della MotoGP a Valencia. Il miglior tempo lo ha stabilito ...MOTOGP - Dopo il 17° tempo fatto registrare in mattinata, Pecco Bagnaia nel secondo turno di libere ha risalito la classifica sfruttando il calo del vento e ...