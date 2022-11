MotoGP | GP Valencia 2022 | la classifica combinata delle prove libere Francesco Bagnaia di un soffio in Q2

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 novembre 2022) Seconda sessione didel GP diche va in archivio. Nell’ultimo round del Mondiale dil’attesa è molto per l’esito finale dello scontro trae Fabio Quartararo. Le indicazioni di questa FP2 sono state decisamente utili ai team nell’ottica della messa a punto per le qualifiche di domani e della gara di domenica.si presenta all’appuntamento con 23 punti di vantaggio ingenerale su Quartararo. Un margine considerevole, ma non sufficiente per avere la matematica vittoria prima di questo round. Di conseguenza, per Pecco la necessità di mettere insieme tutti i dati di questo turno e trarne giovamento in vista del time-attack di sabato e del GP. Per Quartararo di alternative ...