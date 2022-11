MotoGP | Davide Tardozzi | “Ducati alleate | ma Bagnaia se lo meriterà da solo In gara senza superare il limite”

(Di venerdì 4 novembre 2022) VALENCIA – Francescosi è presentato a Valencia con un chiaro obiettivo: vincere il Mondiale2022. Il centauro dellapuò fare affidamento su un vantaggio di 23 punti nei confronti di Fabio Quartararo e i conti sono presto fatti: conquisterà il titolo iridato se il francese non vincerà oppure se il transalpino si imporrà e il piemontese chiuderà almeno in 14ma posizione. Le prove libere del venerdì hanno offerto le prime indicazioni: dopo una FP1 complicata e conclusa con il 17mo tempo (mentre Quartararo è risultato il migliore), nella sessione pomeridiana Francescoha alzato il ritmo e ha terminato in nona posizione, a 0.230 dal leader Luca Marini e attardato di appena cinque millesimi dall’ottava piazza di Fabio Quartararo., Team Manager ...

