Morta Maria Del Savio Bonaudo | la procuratrice del caso Cogne Diceva | ' Sono convinta che la Franzoni sia colpevole'

Lutto nel mondo della magistratura. È morta a Torino Maria Del Savio Bonaudo, 76 anni, ex procuratrice capo di Aosta. Dal 2002 si occupò direttamente del delitto di Cogne, dove il 30 gennaio Samuele Lorenzi venne ucciso dalla madre.