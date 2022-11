Mora record italiano nei 200 dorso | ' ' Sono sorpreso di me' '

(Di venerdì 4 novembre 2022) Le parole di Lorenzodopo aver stabilito ilnei 200, strappando il pass per i Mondiali, in occasione del Trofeo Nico ...

OA Sport

Le parole di Lorenzodopo aver stabilito ilitaliano nei 200 dorso, strappando il pass per i Mondiali, in occasione del Trofeo Nico ...... anche Costanza Cocconcelli, Giulia Verona, Giacomo Carini, Matteo Ciamp e Lorenzo. Partecipa ... nell'arco dei tre giorni della competizione, parlano di un nuovodi partecipazione: 101 ... Nuoto, Trofeo Nico Sapio 2022. Lorenzo Mora e Simone Cerasuolo volano a Melbourne! Record italiano dei 200 dorso per il modenese De acordo com informações da Record TV, o suspeito mora próximo da unidade escolar. Moradores relataram que ele é conhecido por causar problemas no bairro. Preocupados, pais e mães foram para frente ...