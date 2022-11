Montagne di bastoncini di zucchero | dove si trovano queste rocce che ti faranno venire l’acquolina in bocca

Leggi su funweek

(Di venerdì 4 novembre 2022) Sono state soprannominate Candy Cane Mountains perché ledisono a strisce bianche e rosa come ididi Natale. Siamo in Azerbaigian sulla catena montuosa del Grande Caucaso. LEGGI ANCHE:– Il santuario che sembra un castello fiabesco: un luogo affascinante che a Natale attira molti visitatori No, non sono opera di Willy Wonka, bensì della natura e della composizione geologica del terreno. Sono di scisto, una roccia sedimentaria fatta da molti strati sottili posti uno sopra l’altro con una diversa composizione mineraria. Le caratteristiche delleLa stratificazione dei due colori deriva dalla tipologia didi cui sono composte le vette, quindi lo scisto, una roccia metamorfica che si sfalda con molta ...