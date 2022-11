Monica Contrafatto | la campionessa paralimpica fa coming out a Belve

(Di venerdì 4 novembre 2022) Laè stata ospite della puntata di ieri, 3 novembre, di, il programma di seconda serata di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. Un racconto ampio che va dal mondo dello sport al legame con l’arma, fino ad un inaspettatoout: “Mi innamoro di casi umani, quindi, o donne o uomini è lo stesso. L’amore è bello a 360”. La giornalista, quindi, le chiede se si definisce bisessuale, ma larisponde dicendo: “No, sono aperta alle nuove conoscenze”.ha poi aggiunto: “La prima volte che ho provato qualcosa per una donna? L’ho vissuta con emozione e turbamento. Ai miei genitori ho staccato la televisione. Se al momento sono innamorata? No. Ma sono molto innamorata del mio cane. Aspetto ...

