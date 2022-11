Mondiali femminili Nuova Zelanda 2022 rugby | risultati e classifiche

Contenuti top media La UEFA ha approvato un nuovo format per le qualificazioni delle nazionaliagli Europei e aiCorpo articolo In linea con la Strategia UEFA per il calcio ...Per la nazionale di calcio del Galles iin Qatar saranno i secondi nella storia dopo quelli del 1958, quando la squadra fu ... sia maschili che, siano chiamate Cymru, il nome gallese ...Nella prima giornata di gare in Thailandia primo successo per il team azzurro che conquista l'oro a squadre maschile nella prova in salita con Maestri, Chevrier, Rostan e Aymonod. Il piemontese è 17mo ...Quattro successi in altrettante sfide per Roberta Vinci e le altre: superata 3-0 anche la Germania. Gli uomini corrono per il nono posto con il Messico ...