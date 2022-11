Mondiali di Basket 2023 | l’Italia sul parquet per strappare il pass

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 4 novembre 2022) La lunga rincorsa al Mondialedista per volgere al termine. Tra gli Azzurri e la qualificazione al torneo iridato ci sono quattro sfide con alto coefficiente di difficoltà. Si comincia venerdì 11 novembre a Pesaro contro i Campioni del Mondo e d’Europa in carica della Spagna (ore 21.00, diretta su Rai 2, Eleven e Sky Sport). Lunedì 14 novembre l’ostica trasferta a Tbilisi per affrontare i padroni di casa della Georgia (ore 16.00 italiane, diretta su Rai 3, Eleven e Sky Sport). Per provare a fare bottino pieno in entrambe le gare e staccare così ilprima delle ultime due gare nel febbraio, il commissario tecnico Gianmarco Pozzecco ha convocato 18 giocatori per il raduno che inizierà a Pesaro lunedì 7 novembre. Gli atleti Niccolò Mannion, Paul Biligha, Stefano Tonut, Giampaolo Ricci, Tommaso ...