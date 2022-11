Miriam Milani | chi è la fidanzata di Andrea Dianetti? Età | Instagram

... al cinema Odissea , dove seguirà alle 13 la conferenza stampa moderata dalla giornalista Rai,Mauti . Parteciperanno lo stessoe tre giocatori del Cagliari dello scudetto, Angelo ...... Galleria dello Scudo Verona, Alessandra Di Castro Antichità Roma,Di Penta Fine Arts Roma, ... e mostra, in un percorso immersivo, le fotografie di Davide Bertuccio e Camillarealizzate ...Un mito. Un sogno. Financo un oggetto del desiderio. È tutto questo Gigi Riva per generazioni di sardi. Lui che ha scelto la Sardegna per esempio. Adesso, per la prima volta, il più grande campione de ...Dopo il photocall (ore 12.45) seguirà, alle 13, la conferenza stampa moderata dalla giornalista Rai Miriam Mauti, alla quale saranno presenti, tra gli altri, Riccardo Milani, autore di grandi successi ...