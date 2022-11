Miriam Galanti | chi è la fidanzata di Gilles Rocca? Età | film | Don Matteo

L'attore è una delle rivelazioni dello show di Carlo Conti , tuttavia nei mesi scorsi è stato al centro del gossip anche per la crisi con la sua fidanzata storica. Adesso che la crisi è superata a togliere dubbi su illazioni e rumors infondati ci ha pensato lo stesso Gilles in un'intervista a DiPiù . L'attore ha confessato che a causa di ...E in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo, uscito in tutte le edicole oggi, l'attore ha parlato molto della sua vita privata, in particolare del rapporto con la fidanzata, non ...Gilles Rocca a cuore aperto racconta della crisi vissuta con la fidanzata Miriam Galanti negli scorsi anni. Ecco la causa principale ...Siamo qui per rispondere a tutte le domande su Gilles Rocca, concorrente di Tale e Quale Show e imprenditore, oltre alla sua ...