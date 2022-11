Miriam Ciobanu | scarcerato il giovane che l’ha investita e uccisa

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 4 novembre 2022) . La decisione è stata presa dal giudice delle indagini preliminari Alessandro Giovanardi è ilche ha investito e ucciso, lache la notte del 31 ottobre stava ritornando a casa a piedi dopo una lite con il fidanzato. Il giudice delle indagini preliminari ha accolto la richiesta del pm Mara De Donà di concedere algli arresti domiciliari. Giovanardi era in carcere dal Primo novembre con l’accusa di omicidio stradale aggravato dall’effetto di alcol e droga. Ilè risultato positivo al test alcolemico con 1,53 grammi per litro. Inoltre, la sua posizione è aggravata anche dalla velocità con cui viaggiava in viale Vittorio Veneto a Pieve del Grappa, l’auto correva oltre il doppio del limite di velocità che su quel tratto di strada è di 60 kmh. A ...