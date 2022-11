Ministro Sangiuliano | “Napoli tra le Capitali della Cultura del Pianeta | azzurri nel mio cuore”

Lo ha spiegato anche ilalla Cultura, Gennaro, che alla stazione Termini, di fronte a quel treno che unì il Paese, ha affermato che " se noi abbiamo la capacità, anche in ...... secondo l'exe governatore campano, se si considera che la Campania e altre regioni del ... fa notare Caldoro, 'hanno coperto il Sud' con personalità come Gennaro, Nello Musumeci e ...“Bisogna lavorare per rendere attrattivo il sud. Napoli ha potenzialità enormi, qui dovrebbero venire a vivere gli stranieri”. Lo dice il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ospite della seco ...ROMA (ITALPRESS) – Il fumo di una locomotiva a vapore, le note della “Leggenda del Piave”, i labari delle associazioni degli ex ...