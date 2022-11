Milano | maxi sgombero nella via del degrado | tre stabili Aler liberati dai rom abusivi

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 4 novembre 2022), 4 nov — Non risolverà in toto ilin cui versa via Bolla, ma sicuramente ildel tristemente noto «campo rom verticale» (per rifare il verso al più blasonato «bosco») avvenuto ieri mattina migliorerà la situazione del quartiere meneghino Gallaratese. Tredai rom in via Bolla Il blitz, condotto da agenti in tenuta antisommossa con l’ausilio di Vigili del fuoco, polizia locale e Protezione civile, ha liberato piu? di 156 appartamentioccupati abusivamente nei civici 38, 40 e 42 della famigerata via Bolla, nei mesi scorsi finita sotto le luci dei riflettori per i violentissimi scontri tra residenti: una sessantina di rom e altri stranieri si erano fronteggiati in strada armati di bastoni, lame e altri ...