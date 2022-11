Milan | pronto il rinnovo di Giroud

(Di venerdì 4 novembre 2022) Oliviersi è preso ilsulle spalle al posto di Zlatan Ibrahimovic. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'attaccante...

... era marcato da sei uomini e non era facile trovare spazi, lui però si è fatto trovare... Sampdoria - Salernitana -: l'obiettivo sarà quello di dare continuità alla vittoria di La Spezia. ...Ma chi di calcio s'intende parecchio, è altrettantoa sottolineare i segnali di senso ... Fabio Capello, da tempo, porta avanti una tesi molto condivisa: ilnon ha la stessa feroce ...Milan, attenti ragionamenti in corso sulle future mosse di mercato. La dirigenza starebbe vagliando alcune soluzioni anche per il centrocampo ...Dopo nove lunghissimi anni, il Milan è tornato finalmente dove gli compete, vale a dire tra le 16 migliori squadre d'Europa. Mercoledì sera, grazie al netto 4-0 contro il ...