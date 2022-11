Migranti | Tajani | chiediamo rispetto regole | identificazione su navi

(Di venerdì 4 novembre 2022) Sulla questione della nave Humanity One bloccata al largo nel Mediterraneo con decine dia bordo, "il problema non è la Germania, il problema è ildelle". Lo ha ribadito oggi ...

...sulle tre navi di ong che hanno chiesto l'accesso ai porti italiani per lo sbarco di... Mentre l'altro vicepremier e titolare della Farnesina, Antonio, un po' per indole, un po' per il ...... piazzato al Viminale come tecnico in quota Lega, di compiere un " cambio di strategia " nell'accoglienza dei. Una posizione ribadita anche dal ministro degli Esteri Antonio, volato ...La prima aveva invitato l’Italia a velocizzare le operazioni di accoglienza dei migranti (179) della Humanity 1, su cui il ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato al contempo categorico, la ...Munster, 4 nov. (askanews) - Sulla questione della nave Humanity One bloccata al largo nel Mediterraneo con decine di migranti a bordo, 'il ...