Migranti? Non abbiamo responsabilità Schiaffo di Germania e Norvegia all' Italia

...che l'Italia rispettera' il diritto internazionale' in merito al soccorso in mare deima e' disponibile ad accogliere 'una parte dei, delle donne e dei bambini perche' l'Italia...... Dal giorno del cambio della guardia a Palazzo Chigi sono oltre 9.000 iche sono riusciti ... segno che l'orientamento politico del governo in caricaè in grado di rallentare i flussi, ...Ieri gli incontri con la presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola, con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e con il ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...