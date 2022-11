Migranti | il piano Piantedosi per “fregare” le Ong e gli Stati Ue

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 4 novembre 2022) La sfida è appena iniziata. O meglio, sembra essere tornati a qualche anno fa, quando al Viminale c’era Matteo Salvini: l’Italia non autorizza lo sbarco immediato deisulle navi Ong, chiede aglidi bandiera di farsene carico, buona parte dell’Ue se ne infischia (la democratica Norvegia ha fatto orecchie da mercante, per dire), iniziano le trattative con le Capitali Ue e alla fine – forse – se ne esce con uno sbarco in Italia e la successiva redistribuzione. Il messaggio del governo Meloni è stato chiaro, l’ha detto e ripetuto il ministro: il Belpaese non intende farsi carico di tutti iche scappano dall’Africa. Non smetterà di soccorrere in mare, perché la vita è sacra. Ma dovendosi già far carico dell’84% dei sopravvissuti tratti in salvo nel Mediterraneo, non vuole doversi occupare ...