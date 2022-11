Migranti | il caso Augusta | scafisti russi su nave ucraina Ocean Viking | verso soluzione

Parigi pronta ad ospitare parte deibloccati sulla nave della ong Méditerranée. Tajani: 'Noi salviamo vite umane, ma dobbiamo sapere chi c'è a bordo'. Siracusa, fermato veliero ...... prestando " velocemente soccorso " per consentire le cure mediche dele salvare le persone in pericolo di vita. "Non è un rifugio". Così il governo zittisce la Germania suiLa Norvegia chiude le porte alla richiesta italiana circa l'accoglienza di almeno mille migranti che da dieci giorni a questa parte sono in attesa di sbarco e affida la sola responsabilità ai Paesi co ...“Lampedusa è da molti anni un crocevia per migliaia di esseri umani ed è importante, riuscire ad accogliere bambini donne e uomini nelle dovute maniere”. Lo ha affermato il vescovo di Agrigento, Aless ...