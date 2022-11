Migranti | Francia | “Italia rispetterà diritto internazionale | nessun dubbio”

(Di venerdì 4 novembre 2022) (Adnkronos) – Il governo francese “non ha dubbi” sul fatto che l’il” e accoglierà la Ocean Viking, la nave di ricerca e soccorso gestita da Sos Mediterranee, ha dichiarato i l ministro dell’Interno, Gerald Darmanin ai media francesi. A bordo dell’Ocean Viking i 234che viaggiavano su sei imbarcazioni in pericolo nel Mediterraneo centrale, soccorse tra il 22 e il 26 ottobre. “Laè pronta ad accogliere” i 234“come ogni Paese”, ha quindi dichiarato a France Info il ministro della Solidarietà francese, Jean-Christophe Combe, sottolineando che si tratta di una “questione di umanità”. “Deve esserci un porto in Europa o inche possa accoglierli, che possa curarli – ha proseguito ...

L'ong Sos Méditerranée ha chiesto aiuto a, Spagna e Grecia per trovare un porto sicuro ai 234salvati sulla nave Ocean Viking "affinché possano sbarcare prima che il tempo peggiori. ......per ridistribuire ial momento bloccati sulle navi al largo dell'Italia. Proprio quest'ultima è stata la prima ad usufruire del meccanismo: 3 8 candidati sono stati trasferiti ine ...«L'Italia è sempre stata solidale nei confronti dei migranti. Ma è chiaro che il nostro Paese non può diventare il campo profughi dell’Europa… Leggi ...Quasi mille persone, tra cui centoquaranta ragazzini, rischiano di morire in mare. E una diplomazia senza umanità passa il ...