Michele Placido rivela | ' Volevo fare il missionario ma scoprirono la mia relazione con una suora'

Ospite a Oggi è un altro giorno ,ha rivela un episodio particolare della sua vita. Al programma di Rai 1, condotto da Serena Bortone, l'attore ha raccontato il suo passato, segnato da diversi fallimenti dopo i quali ...... "Triangle of Sadness" di Ruben Östlund (venerdì 4 e sabato 5 novembre alle 21,15, domenica 6 alle 21,30), oltre a "L'ombra di Caravaggio" di(venerdì 4 e sabato 5 novembre alle 21, ...Ospite a Oggi è un altro giorno, Michele Placido ha rivela un episodio particolare della sua vita. Al programma di Rai 1, condotto da Serena Bortone, l'attore ...I due attori sono venuti ospiti in redazione per raccontarci "L'ombra di Caravaggio", la pellicola diretta da Michele Placido con Riccardo Scamarcio attualmente in programmazione nelle sale italiane ( ...